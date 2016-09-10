Во Франции арестованы около 300 причастных к терроризму

Во Франции с начала 2016 г. арестованы около 300 человек, подозреваемых в причастности к террористическим атакам. Об этом заявил министр внутренних дел страны Бернар Казнев.

«Сколько ликвидированных сетей, столько избегнутых терактов», - передают его слова французские СМИ. По его словам, с начала года арестованы «293 человека, вовлеченных в террористические сети».

Во Франции с января прошлого года произошла уже серия терактов, в результате которых погибли около 240 человек и сотни получили ранения.