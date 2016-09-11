Илюмжинов попросил Обаму предоставить ему американское гражданство

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов в письме попросил президента США Барака Обаму предоставить ему американское гражданство. «Я попросил президента США предоставить мне американское гражданство, чтобы мое дело о включении в санкционный список Минфином США разбирали в местном суде», – заявил Илюмжинов во время выступления перед членами FIDE в Баку.

Илюмжинов с конца 2015 года включен в санкционный список США за оказание материальной помощи Сирии. В мае президент FIDE подал иск к Минфину США. Он требует компенсацию в размере $50 млрд и извинения за безосновательное включение в санкционный список.