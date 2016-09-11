Приморью на выплату компенсаций выделили из бюджета более 700 млн рублей

Власти Приморья продолжают выплачивать компенсации местным жителям, имущество которых пострадало от паводка, вызванного тайфуном, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Из федерального фонда правительства России для покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий наводнения, выделены бюджетные ассигнования в размере 718,5 млн руб.», - сообщили в ведомстве. На данный момент в соответствии с постановлением губернатора жителям Приморья выплачено 4,595 млн руб. в качестве оказания разовой помощи.

Надзорные органы МЧС России по поручению руководителя ведомства Владимира Пучкова провели мониторинг уровня цен на основные продукты в магазинах. «Цены на основные продукты питания и воду остаются на прежнем уровне», - заявили в МЧС. Министерство также следит за качеством питьевой воды в регионе.