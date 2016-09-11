В Приамурье произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Амурской области произошло землетрясение магнитудой 4,1. Жители города Зея и пригорода ощущали вибрацию и подземные толчки, передает «Интерфакс».

«В 17:08 в оперативно-дежурную смену ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области" поступило сообщение о том, что на территории Зейского района произошло сейсмособытие, в точке с координатами 53°07` СШ, 127°04` ВД», - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Филиал РАН геодезической службы Обнинска зафиксировал колебание земной коры на глубине 12 000 метров, с магнитудой 4,1, силой до 2 баллов. Эпицентр землетрясения находится в 14 км юго-восточнее Зеи. Жертв и разрушений нет.