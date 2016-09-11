ЦИК Белоруссии признал парламентские выборы состоявшимися

По данным на 16.00 явка избирателей на парламентских выборах в Белоруссии составила 60,87%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. Этого достаточно для того, чтобы считать выборы состоявшимися.

В Брестской области проголосовали 59,72% избирателей, в Витебской – 67,7%, Гомельской – 66,36%, в Гродненской явка составила 60,95%, в Минской области – 60,26%, Могилевской – 68,98%, в Минске – 49,71%. За пределами Белоруссии в голосовании приняли участие 52,16% избирателей.

Сегодня в Белоруссии проходят выборы депутатов нижней палаты парламента. Избирательные участки для голосования открылись в 8.00 по всей стране и будут работать до 20.00.