Во Франции задержан подросток по подозрению в связях с террористами

Во Франции правоохранительные органы задержали под Парижем подростка (15 лет) по подозрению в связи с террористами, передает телеканал RTL.

«Он задержан, так как возникают вопросы о его возможном переходе к действию в ответ на призывы из Сирии атаковать Францию», - заявил источник. По информации французского телеканала, подросток говорил о желании «убивать людей в Париже».

По данным следствия, несовершеннолетний общался через один из мессенджеров с лидером «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) Рашидом Кассимом.