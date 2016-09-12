Представитель оппозиции прошла в белорусский парламент

Кандидат от Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Канопацкая прошла в парламент Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные национального Центризбиркома.

В Брестской, Витебской и Гродненской областях представители оппозиционных партий в парламент не прошли. В Гродненской области депутатом стал первый замминистра внутренних дел Валентин Михневич, в Витебской - олимпийский медалист Вадим Девятовский и спикер нижней палаты Владимир Андрейченко. По Минску депутатом стала певица Ирина Дорофеева и посол Беларуси в Австрии Валерий Воронецкий.

Выборы в белорусский парламент прошли 11 сентября. В Центризбирком поступила информация о голосовании из Минска, Брестской и Гродненской областей. Окончательные результаты ожидаются 12 сентября.