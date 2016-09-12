КНДР готовится к новым ядерным испытаниям - Ренхап

Северная Корея завершила приготовления к новым ядерным испытаниям, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник южнокорейского агентства Ренхап. По его словам, Пхеньян может использовать для этого 3 туннель, ведущий к основному атомному полигону в Пунги-ри. «Наблюдения показали, что Север завершил подготовку к проведению ядерных испытаний, которые могут пройти в третьем туннеле, не использовавшемся ранее, в любое время», - приводит агентство слова южнокорейского чиновника. Он не уточнил, какого рода активность была зафиксирована, и каким образом это было сделано.

Представитель Минобороны Южной Кореи Мун Санг Гюн подтвердил, что южнокорейская и американская разведка подтверждают готовность КНДР к новым испытаниям, передает Associated Press.

9 сентября Пхеньян заявил об успешном пятом ядерном испытании. По данным сейсмологических обсерваторий Южной Кореи, мощность взрывного устройства составила 10 килотонн. По данным Reuters, выход энергии от взрыва был больше, чем от сброшенной на Хиросиму бомбы. Эти испытания могут стать самыми крупными истории КНДР. 11 сентября Пхеньян пообещал продолжить испытания.