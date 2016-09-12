Вопрос о недопуске российских паралимпийцев к Играм-2018 пока не стоит

РуководствоМеждународного паралимпийского комитета (IPC) подчеркивает, что вопрос об отстранении российских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх 2018 г. пока не стоит, заявил агентству «Р-спорт» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

«Об этом преждевременно говорить, - сказал Лукин по телефону, отвечая на вопрос о том, возможна ли отставка руководства ПКР для того, чтобы россияне выступили на Паралимпиаде-2018. - Конечно, такая проблема существует (восстановления членства ПКР в IPC), потому что к Паралимпиаде (2018 г.) идет большая подготовка, в том числе и соревнования квалификационного отбора. И они довольно скоро начинаются. Но пока этот вопрос является неактуальным. И IPC подчеркивает, что вопрос о недопуске российской команды к Паралимпиаде (2018 г.) пока не стоит».

Собеседник агентства отметил, что сроки выработки IPC критериев для восстановления членства ПКР еще не определены.

«Пока ясности нет. Я получил письмо от IPC, из которого явствует, что они сейчас загружены Паралимпиадой, поэтому этими вопросами не занимаются, - добавил глава ПКР. - И займутся ими позднее – в том числе тогда, когда закончатся индивидуальные жалобы наших спортсменов в суды, прежде всего в немецкий суд. То есть каким-то образом эти два вопросы связаны, что меня несколько удивляет».

Глава IPC Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении членства ПКР. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил. Также были отклонены индивидуальные иски ряда спортсменов в иностранные суды.