Условий для снятия санкций с России на данный момент нет – посол Германии в Киеве

Оснований для снятия санкций с России на данный момент нет, отмечает посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель.

"На политическом уровне достигнут широкий консенсус, возможно за исключением партии левых, которая раньше была коммунистической партией ГДР, о том, что на данный момент нет условий для снятия санкций", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол отметил, что среди немецких экономических объединений и отдельных предпринимателей существуют разные мнения по вопросу продления санкций в отношении России.

«Я знаю, что тут внимательно следят за теми дискуссиями, которые ведутся среди немецких экономических объединений и отдельных немецких предпринимателей, и у меня сложилось впечатление, что, возможно, этому вопросу тут придается слишком большое значение. У нас в Германии происходит открытая плюралистическая дискуссия, во время которой каждый может высказаться. И существуют разные мнения», - пояснил Райхель.

Он подчеркнул, что Украина со своей стороны не должна давать оснований сомневаться в том, что выполняет минские договоренности.