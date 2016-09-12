Польша отправила ноту протеста России из-за ситуации на границе с Белоруссией

Посольство Польши в Москве направило российским властям ноту протеста из-за проблем с пропуском поляков в страну через границу с Белоруссией, сообщила пресс-секретарь диппредставительства Анна Литва.

Ранее польская RMF FM сообщила, что российские пограничники не пропускают иностранцев, путешествующих на личных автомобилях, через КПП на границе России и Белоруссии. По данным польских СМИ, иностранные граждане, в частности поляки, чехи и литовцы, которые путешествуют в Россию через Белоруссию, теперь вынуждены въезжать в страну через Латвию.

30 июня Польша уведомила Россию о приостановке с 4 июля действия положений двустороннего межправительственного соглашения о порядке местного приграничного передвижения (МПП). Документ позволял жителям Калининградской области въезжать на территорию соседних районов Польши.

«Данные ограничения, как сообщается, вводятся по соображениям безопасности в связи с проведением варшавского саммита НАТО (8-9 июля) и Всемирных дней молодежи в Кракове (26-31 июля). Российская сторона была поставлена в известность об этом одностороннем решении без предварительных консультаций», - говорилось тогда в сообщении.

Москва в ответ также приостановила действие режима. 2 августа стало известно, что Варшава решила пока не возобновлять режим приграничного передвижения с Калининградской областью.