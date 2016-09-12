Путин распорядился поощрить Тимченко и Ротенбергов за вклад в развитие хоккея

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда спортсменов и чиновников за заслуги в области физкультуры и спорта и за особый вклад в развитие отечественного хоккея. Документ от 10 сентября опубликован на официальном портале правовой информации. В чем выразится поощрение, там не уточняется.

Список поощренных занял семь страниц. В их числе известные спортсмены, такие как Павел Буре и Владислав Третьяк. Также президент распорядился поощрить предправления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадия Ротенберга, первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга и председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадия Тимченко. Также в список попали гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, зампред «Газпрома» Александр Медведев и гендиректор «Газпромтранса» Николай Тюрин.