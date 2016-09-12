На востоке Турции прогремел мощный взрыв

В городе Ване на востоке Турции прогремел взрыв, сообщает CNN Turk. По данным телеканала, бомба была заложена в припаркованном автомобиле. Турецкие власти считают, что целью теракта был офис Партии справедливости и развития.

В результате взрыва пострадали 27 человек, заявил глава управления безопасности провинции Суат Экиджи. «В теракте, осуществленном вблизи полицейского участка в Ване, 27 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии», - цитирует Экиджи телеканал NTV.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.