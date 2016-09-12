Кремль прокомментировал проект Ходорковского по поиску кандидатов в президенты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о поиске Михаилом Ходорковским кандидатов в президенты России, сказал, что авторы этих проектов безвозвратно оторваны от России.

«Мы действительно видели в СМИ сообщения об этом. Здесь сказать можно только одно: проекты разрабатываются, видимо, и готовятся к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», - сказал Песков.

Михаил Ходорковский представил проект «Вместо Путина», с помощью которого планирует отобрать кандидата в президенты на выборы 2018 г. В настоящее время семеро экспертов, среди которых политологи Станислав Белковский и Александр Морозов, архитектор Евгений Асс, бизнесмен Евгений Чичваркин, политики Дмитрий Гудков, Владимир Милов и Владимир Кара-Мурза, уже предложили на конкурс нескольких кандидатов. Среди кандидатов основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, председатель «Парнаса» Михаил Касьянов, председатель «Яблока» Григорий Явлинский, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, руководитель псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг, бывший министр финансов Алексей Кудрин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, политик Владимир Рыжков и др.