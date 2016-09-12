Председатель ЦИК: Запрет на выборы в Госдуму может «бумерангом ударить» по Киеву

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что рассчитывает на изменение пзиции украинских властей по организации голосования для россиян на выборах в Госдуму на территории российских диппредставительств.

«К сожалению, абсурдная ситуация, попирающая все международные нормы по обеспечению голосования за рубежом, может сложиться для российских граждан на территории Украины», - заявила Памфилова в интервью «РИА Новости».

Председатель ЦИК отметила, что заявление украинских властей о том, что они «запрещают» проводить выборы на территории российского посольства и консульств, повергло ее «в крайнее изумление». «Как можно шумно декларировать свои стремления стать цивилизованной демократической европейской страной и одновременно демонстрировать полное незнание и непонимание принятых на себя международных обязательств?» - заявила Памфилова.

По ее словам, ситуация с запретом голосования может «ударить бумерангом» и по самой Украине.

«Надеюсь, что украинские власти изменят свою позицию, поскольку эта ситуация может ударить бумерангом и по самой Украине самым неожиданным образом... Но на всякий случай мы организовали также участки для голосования в приграничных с Украиной странах, с их согласия», - сообщила глава российского Центризбиркома.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел страны Павлу Климкину сообщить России о невозможности проведения 18 сентября выборов в Госдуму «на украинской территории».

Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что действия российского правительства не отвечают международному праву и законодательству Украины. «Проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным, потому что они также будут касаться части территории Украины», — пояснила она местному телеканалу.

По ее словам, Киев попросил российские власти не проводить выборы в Крыму во избежание «провокаций или действий в помещениях российских дипломатических и консульских представительств».