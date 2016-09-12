Президентские выборы в Австрии перенесены из-за некачественного клея

Повторные президентские выборы перенесены со 2 октября на неопределенный срок, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на министра внутренних дел страны Вольфганга Соботку. Он объяснил, что такое решение было принято из-за дефекта конвертов для голосования на почте. Соботка уточнил, что повторные выборы могут быть назначены на 27 ноября или 4 декабря.

Дефект конвертов для голосования на почте заключался в некачественном клее, из-за которого их невозможно запечатать. В результате конверты с бюллетенями могли раскрыться и бланки могли быть признаны недействительными.

Президентские выборы в Австрии прошли в два тура — 24 апреля и 22 мая. По итогам первого не удалось выявить победителя, во второй вышли два претендента: кандидат от крайне правой Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер, набравший 36,4% голосов, и бывший лидер Партии зеленых Ван дер Беллен с 20,38%.

Вначале во втором туре побеждал Хофер, но благодаря голосам, присланным по почте (такой способ разрешен с 2007 г.), Ван дер Беллен одержал победу с перевесом в 0,3%.

Однако позже Конституционный суд страны аннулировал результаты прошедшего 22 мая второго тура президентских выборов из-за ряда формальных ошибок при подсчете пришедших по почте бюллетеней. В частности, на отдельных участках карты для голосования были вскрыты сразу после закрытия избирательных участков, а не на следующее утро, как требует законодательство. Жалобу в суд подала правонационалистическая Партия свободы, чей кандидат Норберт Хофер уступил во втором туре всего 0,6% (31 000 голосов) независимому кандидату Александру ван дер Беллену. Правительство назначило повторные выборы.