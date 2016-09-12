Бывшие топ-менеджеры ГК «Миэль» получили условные сроки по «делу «Барвихи-Вилладж»

Бывшие топ-менеджеры группы компаний «Миэль» получили условные сроки - по пять лет - по делу о хищении средств у инвесторов элитного поселка «Барвиха-Вилладж». Как сообщает РБК, такой приговор Замоскворецкий суд Москвы вынес бывшему начальнику отдела продаж группы компаний «Миэль» Людмиле Архиповой и коммерческому директору «Миэль - Загородная недвижимость» Сергею Касаткину.

Суд и следствие решили, что они участвовали в деятельности преступной группы в составе ГК «Миэль». Группа подозревается в хищении 85 млн руб. в 2007-2008 гг. у физических и юридических лиц, ставших инвесторами строительства поселка «Барвиха-Вилладж».

Основные фигуранты дела - владелец «Миэля» и председатель совета директоров группы Григорий Куликов и бывший вице-президент компании Савелий Орбант - скрылись от следствия. РБК напоминает, что они находятся в Латвии и Израиле, Орбант был объявлен в международный розыск в ноябре 2013 г., Куликов - в сентябре 2015 г. Они были заочно арестованы, их дело выделено в отдельное производство. Куликов был задержан в Латвии в мае по запросу российской Генпрокуратуры, затем его отпустили под подписку о невыезде. Решение о его экстрадиции, по сведениям РБК, до сих пор не принято.