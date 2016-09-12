«Ренова» заявила о готовности к взаимодействию с правоохранителями

«Ренова» настроена на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы и председателя совета директоров дочерней «Т плюс» Евгения Ольховика и гендиректора этой энергокомпании Бориса Вайнзихера, говорится в пресс-релизе «Реновы».

«Группа компаний "Ренова" настроена на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, расследующими уголовное дело. ...Специалистами группы подготовлен подробный аналитический материал, детально освещающий все аспекты деятельности компании "Т плюс" в 16 субъектах Российской Федерации и, в частности, в Республике Коми, в том числе – ее взаимоотношения с федеральными, республиканскими и муниципальными властями», - заявила «Ренова».

Обыски в офисе «Реновы» в центре Москвы прошли 5 сентября. В «Ренове» тогда же указали, что следственные действия не имеют отношения к самой группе компаний и касаются только дочерней «Т плюс».

Уголовное дело расследуется в отношении бывших и действующих руководителей компании «Комплексные энергетические системы» (КЭС, реорганизована, правопреемником является «Т плюс»). По данным следствия, в 2007–2014 гг. фигуранты «передавали высшим должностным лицам Коми (проходят по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера) в качестве взятки деньги и иное имущество». Общую сумму взяток СКР оценивает более чем в 800 млн руб.

В минувшую среду, 7 сентября, Сыктывкарский городской суд арестовал Ольховика и Вайнзихера на два месяца по делу о взятках в Коми. По версии следствия, во время их руководства компанией «Т плюс» по их указаниям в качестве незаконного денежного вознаграждения на расчетные счета аффилированных взяткополучателям компаний было перечислено соответственно не менее 177 и 89 млн руб.