Власти Сирии объявили о начале перемирия

Командование ВС Сирии объявило о начале семидневного перемирия в стране, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение. Огонь прекращается с 19.00 мск 12 сентября.

В минувшую субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри после 14-часовых переговоров в Женеве согласовали пакет из пяти документов об урегулировании в Сирии. Первым шагом на пути к стабилизации ситуации должно стать подтверждение режима прекращения боевых действий. Режим прекращения боевых действий должен продержаться в течение семи дней, после этого в Сирии будет создан специальный центр по размежеванию террористов и умеренной оппозиции.