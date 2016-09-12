Керри: План перемирия – последний шанс спасти единую Сирию

Согласованный Россией и США план перемирия «может оказаться последним шансом на спасение единой Сирии», заявил сегодня госсекретарь США Джон Керри. Его слова передало агентство CNN.

По оценке госсекретаря, перемирие на местах выглядит обещающе, хотя «пока еще рано делать определенные выводы». Он призвал умеренную оппозицию в Сирии отмежевываться от (запрещенной в России) группировки «Джебхат ан-Нусра» и отметил, что США и Россия, возможно, согласуют удары сирийских ВС по позициям террористов даже во время перемирия.

Действия России особенно важны для поддержания режима прекращения огня, отметил Керри. «Россия играет здесь критически важную роль. России необходимо дать ясно понять ему (президенту Сирии Башару Асаду), что семь дней спокойствия необходимы и что он должен придерживаться (соглашения)», - сказал госсекретарь США.

В понедельник командование ВС Сирии объявило о начале семидневного перемирия в стране. Огонь прекращается с 19.00 мск 12 сентября.

В минувшую субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри после 14-часовых переговоров в Женеве согласовали пакет из пяти документов об урегулировании в Сирии. Первым шагом на пути к стабилизации ситуации должно стать подтверждение режима прекращения боевых действий. Режим прекращения боевых действий должен продержаться в течение семи дней, после этого в Сирии будет создан специальный центр по размежеванию террористов и умеренной оппозиции.