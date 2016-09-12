Украина готова обсудить с Россией долг в $3 млрд во внесудебном порядке

Украина готова обсуждать с Россией долг в $3 млрд и придерживаться своих обязательств в рамках текущей программы МВФ. Об этом сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на заявление министра финансов Украины Александра Данилюка.

«Украина открыта для внесудебного урегулирования, если для него будут найдены приемлемые основания», - говорится в сообщении. Также отмечается, что Украина «уверена в своей правовой позиции и сосредоточена на подготовке к судебному разбирательству, которое запланировано на январь 2017 года».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной по досудебному урегулированию вопроса с долгом, если украинская сторона поменяет свою позицию. При этом он подчеркнул, что Россия готова рассматривать вопрос о досудебном решении при условии того, что предложения украинской стороны будут существенно отличаться от тех предложений, на которые были согласны коммерческие кредиторы.

В декабре 2013 г. президент России Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 г. ввело мораторий на выплату долга России, а бывший на тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

20 декабря 2015 г. Украина просрочила выплату России по долгу, и Минфин РФ в связи с этим инициировал процедуру судебного разбирательства. В феврале 2016 г. Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В начале сентября, как сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 17-20 января 2017 г.