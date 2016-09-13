Бывший командир группы «Альфа» погиб в Чечне

Экс-командир «Альфы» Юрий Торшин, с 2015 г. занимавший пост советника главы Чечни по силовому блоку, погиб, сообщил вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов. По данным «Российской газеты», это произошло 11 сентября в Наурском районе Чечни. «Ехавший по дороге мотоцикл по неустановленной причине опрокинулся, а следовавший за ним Юрий Торшин на трехколесном мотоцикле Harley-Davidson попытался маневрировать, но не справился с управлением и опрокинулся», - сообщили изданию в республиканском управлении МЧС.

Торшин принимал участие в Афганской войне, горячих точки на территории бывшего Советского Союза, прошел две войны на Северном Кавказе. В 2002 г. он руководил одним из спецподразделений во время освобождения заложников «Норд-Оста» в театральном центре на Дубровке. Филатов отмечает, что именно группа Торшина уничтожила главаря террористов Мавсара Бараева. 1 сентября 2004 г. он освобождал заложников школы №1 в Беслане. В 2010 г. вышел в отставку.

Прощание с кавалером пяти боевых орденов полковником Торшиным состоится сегодня в 11.00 на Николо-Архангельском кладбище, сообщил Филатов.