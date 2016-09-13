Эксперты установили место закладки бомбы в А321, разбившимся над Синаем – «Коммерсантъ»

Международная техническая комиссия по расследованию катастрофы А321 авиакомпании «Когалымавиа» осенью 2015 г. установила точное место закладки сработавшей на борту бомбы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к расследованию источник. В комиссию входят эксперты их Египта, России, Франции и США. Небольшое по мощности срабатываемое взрывное устройство было помещено в так называемый bulk-отсек - помещение объемом около 5 куб. м, используемое для негабаритного рассыпного багажа. Оно находится за последним рядом кресел, примерно двум метрами ниже.

Эпицентр взрыва был установлен по выкладке собранных фрагментов А321 в ангаре в аэропорту Каира. Проводить 3D-моделирование подозрительных фрагментов фюзеляжа на специальном деревянном каркасе не понадобилось.

Экспертам удалось воссоздать схему преступления, произошедшего 31 октября 2015 г. Тяжелые чемоданы и сумки пассажиров были уложены в стандартные авиационные металлические контейнеры, которые опечатали, привезли к самолету и распределили в двух основных багажных отделениях. Негабаритный груз был доставлен отдельным погрузчиком, в обслуживании которого были задействованы террористы. Вероятно, сначала, они занесли в самолет именно пакет с небольшой бомбой - установлено, что взрыв произошел на полу камеры слева - , а затем заложили ее детскими колясками и плетеной мебелью, которую традиционно везут из Шарм-эш-Шейха.

Бомба была снабжена часовым или барометрическим (реагирует на перепад давления) датчиком. Она сработала примерно через 22 минуты после старта, на высоте около 10 200 на скорости около 750 км/ч. В результате в левой нижней части bulk-камеры образовалась дыра с рваными и выгнутыми наружу краями. Салон был разгерметизирован, произошел разрыв обшивки и у самолета оторвался хвост вместе с рулями высоты и направления. Это привело к не контролируемому экипажем пикированию машины. В катастрофе погибло 224 человека.

Пассажирское сообщение с Египтом, прекращенное 6 ноября 2015 г. и до сих пор не восстановлено. За это время аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха были полностью переоборудованы — в них установлены интроскопы, камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей и газоанализаторы. В аэропорту Каира построен отдельный терминал для российских туристов. На модернизацию аэропорта было потрачено почти $50 млн. Рекомендации России были в основном выполнены (на 85%), но работа персонала по-прежнему вызывает у Москвы вопросы, пояснил собеседник издания.