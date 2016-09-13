Экс-директор ЦРУ, поддерживавший вторжение в Ирак, станет советником Трампа

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, доказывавший необходимость вторжения в Ирак в 2003 г. под предлогом незаконной разработки режимом Саддама Хусейна оружия массового поражения, будет назначен главным советником по нацбезопасности кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предвыборный штаб кандидата.

Вулси поддерживает идеи Трампа по расширению кадрового состава Пентагона и снятию ограничений на военный бюджет, сознавая необходимость сокращения долга. Относительно развития отношений с Мексикой и политики в отношении мусульман Вулси придерживается собственного мнения. Запрет последних на въезд в США он называет «плохим решением».

Вулси возглавлял ЦРУ с 1993 по 1995 гг. После 2000 г. он работал в американском фонде, поддерживавшем перебежчиков из Ирака, которые доказывали, что Хусейн скрывает ядерное, химическое и биологическое оружие. Их следы не найдены до сих пор.

Трамп ранее заявлял, что при режиме Саддама Хусейна в Ираке и в мире было больше порядка, чем сейчас.