Правительство предлагает использовать интернет для переписи население

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании интернета для переписи населения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Отмечается, что для этого необходимо утвердить порядок сбора сведений в электронном виде и формы электронных бланков.

Кроме того, законопроект предполагает введение микропереписи населения – выборочного статистического наблюдения на основе выборки не менее 5%, которое должно будет проводиться между всероссийскими переписями.

«Принятие законопроекта позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, служащих информационной основой для демографической и социальной политики государства», – говорится в справке на сайте правительства. Законопроект был рассмотрен и одобрен 5 сентября.