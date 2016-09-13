МИД Люксембурга призвал исключить Венгрию из ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал исключить Венгрию из Евросоюза из-за несоответствия ее политики европейским ценностям. «Мы не можем согласиться с тем, что фундаментальные ценности ЕС массово нарушаются», – сказал Ассельборн в интервью Die Welt.

В частности, он считает недопустимым строить заборы на границе с целью сдержать поток беженцев. «Власти страны недалеки от того, чтобы отдать приказ стрелять по беженцам», – заявил Ассельборн. Также Венгрия, по словам министра, ограничивает свободу прессы и независимость судопроизводства.

Глава МИД Люксембурга считает исключение Венгрии из ЕС единственным способом сохранить сплоченность и ценности союза. Кроме того, министр предлагает упростить процедуру исключения страны из состава Евросоюза.