Правительство Армении возглавил бывший топ-менеджер «дочки» «Газпрома»

Президент Армении Серж Саргсян своим указом назначил Карена Карапетяна премьер-министром. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт главы государства. Кандидатура Карапетяна была выдвинута на эту должность 8 сентября, когда прежний руководитель правительства Овик Абраамян объявил, что уходит в отставку.

Затем Карапетяна утвердила правящая Республиканская партия Армении, сообщает Panarmenian.net.

Карапетян - бывший мэр Еревана, бывший гендиректор «Армросгазпрома» (ныне «Газпром Армения»), c ноября 2012 г. он был заместителем гендиректора по стратегическому и корпоративному развитию «Газпром межрегионгаза».