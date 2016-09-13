США отметили «некоторые улучшения» в избирательном процессе Белоруссии

В США признают «некоторые улучшения в избирательном процессе Белоруссии», сообщается в заявлении представителя госдепартамента США Джона Кирби. В ведомстве отметили, что впервые за 12 лет в парламенте будут представлены альтернативные мнения. В заявлении Кирби подчеркивает готовность белорусских властей зарегистрировать большее количество кандидатов от оппозиции, чем на прошлых выборах.

Тем не менее в Вашингтоне считают, что выборы не оправдали международных обязательств Минска на свободные и справедливые выборы, как указано в совместном заявлении ОБСЕ и Совета Европы.

Среди проблем избирательной системы страны Кирби перечислил: отсутствие прозрачности в подсчете голосов; отсутствие плюрализма в составе избирательных комиссий; среда СМИ, которая не позволяла избирателям принимать обоснованные решения; отсутствие реформ в Белоруссии ограничительных правовых рамок.

Выборы депутатов нижней палаты парламента прошли в Белоруссии 11 сентября. Выборы проходили по мажоритарной системе – в 110 округах выбирали 110 депутатов из 484 претендентов.