США сняли с России часть санкций ради сотрудничества с Рособоронэкспортом

США отменили часть антироссийских санкций ради сотрудничества с Рособоронэкспортом по вертолетному проекту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российский МИД.

Ранее Министерство торговли США внесло 81 организацию, связанную с Россией, в свой санкционный список. По данным ведомства, они связаны с оборонной промышленностью, продукция которой может использоваться в конфликте на Украине. Лицам из США, в том числе за рубежом, запрещено иметь с ними дело.