Организаторы второго форума сепаратистов в Москве получили президентский грант на 3,5 млн рублей - РБК

25 сентября в Москве «Антиглобалистское движение России» (АДР) намерено провести вторую ежегодную международную конференцию сепаратистов. Как следует из сообщения на сайте движения, она пройдет в «Президент-Отеле» на Якиманке под названием «Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира». К участию приглашаются организации, которые выступают за самоопределение и независимость своих регионов и борются «против идеологии мирового господства и экономической эксплуатации».

На это мероприятие АДР получило президентский грант на 3,5 млн руб., отмечает РБК. Ожидается приезд из США сторонников независимости Гавайев, Пуэрто-Рико, Калифорнии и Техаса, а также сепаратистов Каталонии, Северной Ирландии, Западной Сахары, Шотландии, Курдистана и Нагорного Карабаха. Как сообщили порталу в пресс-службе АДР, на конференции может обсуждаться и вырабатываться резолюция в поддержку права народов на самоопределение.

Первый форум антиглобалистов и сепаратистов прошел в Москве в сентябре 2015 г.