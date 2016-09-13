ШОС обнаружила российский след в теракте в Бишкеке

Спецслужбы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) установили, что к теракту в Бишкеке около посольства Китая причастны лица, имеющие таджикские, китайские и российские корни, сообщил первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

«Работа по выявлению лиц, причастных к теракту в Бишкеке, продолжается в координации со спецслужбами ШОС. В этой работе прослеживаются таджикские, китайские и российские следы», – сказал Смирнов.

30 августа на территории здания посольства КНР в Бишкеке прогремел взрыв. Теракт совершил боевик-смертник – член МТО «Исламское движение восточного Туркестана» (ИДВТ) в Сирии, уйгур, имевший паспорт гражданина Таджикистана на имя Халилова Зоира.

Во время взрыва погиб террорист-смертник, пострадали трое сотрудников службы охраны – граждане Киргизии. Никто из китайских дипломатов не пострадал.