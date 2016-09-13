Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора РАО

Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста бывшему гендиректору Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, который обвиняется в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс». Апелляцию защиты суд тем самым отклонил.

Жалоба рассматривалась в закрытом режиме по просьбе адвоката обвиняемого Дениса Балуева. Он сослался на то, что ходатайство следствия о продлении ареста также слушалось в закрытом режиме. Таганский суд Москвы 16 августа продлил арест Федотова до 17 сентября.

О задержании Федотова МВД сообщило 28 июня. По версии следствия, он ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданных третьим лицам. В МВД заявили об ущербе более чем в 500 млн руб., тогда как, утверждает его защита, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого стоит сумма 297 млн руб. Свою вину Федотов отрицает.