Евросоюз подтвердил отказ от наблюдения за выборами в Госдуму в Крыму

Наблюдатели от Евросоюза не будут работать в Крыму и Севастополе на выборах в Госдуму 18 сентября, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич. Ее цитирует «Интерфакс». Она напомнила, что на российских выборах 18 сентября предусмотрен мониторинг наблюдателей ОБСЕ, но они не будут работать «на незаконно аннексированных территориях». Участие дипломатов ЕС в этом мониторинге ограничится признанной территорией России, добавила она.

Косьянчич напомнила, что ЕС осудил и не признал присоединение Крыма и Севастополя к России, и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. На вопрос, признает ли ЕС в целом результаты выборов в Госдуму с учетом этой проблемы, она не ответила. «Мы будем основываться на докладе ОБСЕ, и я не стану распространяться дальше, не буду предаваться спекуляциям о предстоящих событиях», – сказала представитель Могерини.