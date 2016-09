В Великобритании пройдет расследование в отношении российской RT

В Великобритании будет проведено расследование в отношении российского англоязычного телеканала RT, пишет The Times. После выхода сюжета с обвинениями в адрес компании, которая занимается добычей сланцевого газа путем гидроразрыва пласта (фрекинга), RT заподозрили в предвзятости и высказывании ложной информации, что противоречит британским правилам для СМИ. Телекомпания обвинения отвергла.

Как пишет РБК, расследование проведет британский медиарегулятор Ofcom. В начале августа The Times сообщала, что на RT пожаловалась британская компания Cuadrilla. По информации РБК, в передаче американского шоумена Макса Кейзера его жена Стэйси Херберт рассказывала о том, что Cuadrilla выбрасывала ядовитые отходы на берегах Африки. Cuadrilla назвала эти утверждения ложными, а Херберт затем сказала, что оговорилась и подразумевала нидерландскую Trafigura. В жалобе медиарегулятору Cuadrilla высказала мнение, что RT своими сюжетами с критикой фрекинга пытается помочь России сохранить позиции ведущего поставщика газа для Европы, писала The Times (по пересказу The Drum). Гендиректор британской компании Фрэнсис Иган заявил, что репортажи российской компании о фрекинге в Британии часто не базируются на фактах и направлены на то, чтобы вызвать у аудитории страх перед этой технологией. The Times отмечает, что в репортажах RT о фрекинге часто выступают активисты, борющиеся с этой технологией, а ведущие телекомпании ранее говорили, что нефтяники, которые используют фрекинг, в моральном отношении сопоставимы с педофилами и что из-за фрекинга у британских детей образуются раковые опухоли.

В жалобе медиарегулятору Cuadrilla высказала мнение, что RT своими сюжетами с критикой фрекинга пытается помочь России сохранить позиции ведущего поставщика газа для Европы, писала The Times (по пересказу the Drum). Гендиректор британской компании Фрэнсис Иган заявил, что репортажи российской компании о фрекинге в Британии часто не базируются на фактах и направлены на то, чтобы вызвать у аудитории страх перед этой технологией. The Times отмечает, что в репортажах RT о фрекинге часто выступают активисты, борющиеся с этой технологией, а ведущие телекомпании ранее говорили, что нефтяники, которые используют фрекинг, в моральном отношении сопоставимы с педофилами и что из-за фрекинга у британских детей образуются раковые опухоли.

В сентябре 2015 г. Ofcom завершил предыдущее расследование в отношении RT и сделал вывод, что канал неточно и небеспристрастно освещал события во время войн на Украине и в Сирии. Ofcom сообщил тогда, что выявил существенные недостатки в трех программах, транслировавшихся в эфире RT в марте и июле прошлого года. Так, в одном из документальных фильмов, в котором правительство Украины было обвинено в геноциде, не были приведены другие точки зрения, сообщил регулятор в ответ на жалобы зрителей. В своем сообщении RT уточняет, что решение Ofcom касается двух выпусков авторского шоу The Truthseeker, один из которых не транслировался в Великобритании, и о документальном фильме об украинских беженцах.