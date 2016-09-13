В Кремле пообещали прислушаться к идее Столыпинского клуба

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при выработке стратегии развития экономики такие программы, как Столыпинского клуба и Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, учитываются.

«Нельзя сказать, что один из этих планов взят за основу. Безусловно, и тот, и другой [планы] представляют собой набор определенных идей, которые в целом принимаются во внимание и учитываются при выработке дальнейшей стратегии», - сказал представитель Кремля.

Столыпинский клуб во главе с председателем Партии роста Борисом Титовым разработал план неотложных мер по возобновлению роста экономики за счет бюджета, эмиссии ЦБ и населения. Это переходный этап к полномасштабным реформам, предусмотренным среднесрочной программой «Стратегия роста», уточняют авторы плана («Ведомости» ознакомились с ним). Сама стратегия будет готова только в декабре. Разработать ее в качестве альтернативы концепции ЦСР Алексея Кудрина в июле попросил президента его помощник Андрей Белоусов. Владимир Путин на письме написал «согласен».