Лавров прокомментировал израильский удар по целям в Сирии

Необходимо проявлять сдержанность и не допускать провокаций на Голанских высотах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Как передает ТАСС, так он прокомментировал удар ВВС Израиля по целям в Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории и заявления ВС Сирии о сбитом израильском истребителе.

Министр добавил что из этих соображений Москва исходит в контактах «с израильскими, сирийскими коллегами и другими странами этого региона».

Ранее 13 сентября командование ВС Сирии заявило, что сирийские средства ПВО сбили израильский истребитель и беспилотник в провинции Кунейтра после того, как ночью израильская авиация совершила «налет» на позиции сирийской армии.

Армия обороны Израиля подтвердила обстрел объектов в Сирии. ЦАХАЛ объяснил, что на территорию Голанских высот, вероятно, случайно попали снаряды, выпущенные из Сирии. В ответ был нанесен удар по источнику обстрела. Через несколько часов израильские военные зафиксировали запуск в Сирии двух ракет класса «земля - воздух», которые по израильским самолетам не попали.

С вечера 12 сентября на территории Сирии было объявлено введение режима прекращения огня. Правительственные войска подтвердили участие в перемирии, о котором ранее договорились США и Россия.