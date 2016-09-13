Анкара официально попросила США выдать Гюлена

Минюст Турции направил официальный запрос США об аресте и выдаче находящегося в Америке проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают экстремистом, вдохновителем недавней попытки военного переворота, а также организатором «параллельной властной структуры» в Турции. Об этом пишет газета Daily Sabah. Она напоминает, что в июне минюст уже просил об экстрадиции Гюлена и направлял материалы на него в госдепартамент, минюст США и американское министерство внутренних дел. В ходе визита в Турцию вице-президента США Джо Байдена в августе ситуация с Гюленом обсуждалась. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал американскому чиновнику, что США могли бы хотя бы задержать проповедника. Тогда же Байден, по данным турецких СМИ, заявил, что предпочел бы, чтобы Гюлен проживал не в США.

Сам Гюлен попытку военного мятежа осудил и отверг обвинения в причастности к его организации.

Также Эрдоган обсуждал эту ситуацию с президентом США Бараком Обамой на полях саммита G20 в Ханчжоу. Тогда представитель Белого дома сказал, что президент США обещал принять не политическое решение, а действовать с опорой на закон.