Прокуроры выявили новое хищение на космодроме «Восточный»

Военные прокуроры Восточного военного округа выявили на космодроме «Восточный» хищение еще на 1,5 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. «Факт преступного сговора головного исполнителя и субподрядчиков» был обнаружен при проверке расходования средств по госконтрактам на строительство объектов инфраструктуры.

По версии прокуратуры, ради хищения бюджетных денег «должностные лица генподрядчика - одного из предприятий, подведомственных Спецстрою России, - практически одновременно заключили договоры с тремя разными компаниями на выполнение одних и тех же работ по гидроизоляции одного и того же объекта космодрома». Все три исполнителя получили деньги, но ни один из них к работе не приступил, говорится в пресс-релизе. «Впоследствии эти фирмы прекратили свое существование. Таким способом злоумышленники в совокупности похитили из казны более 1,5 млн руб.», - цитирует «Интерфакс».

По фактам возбуждено уголовное дело, приняты меры к возмещению причиненного государству ущерба.

Имена и должности фигурантов дела, а также названия фирм-однодневок в пресс-релизе не названы.

Ранее в связи с хищениями при строительстве космодрома «Восточный», задержками зарплат и злоупотреблениями полномочиями было возбуждено больше двух десятков уголовных дел, к дисциплинарной ответственности были привлечены более 220 чиновников.