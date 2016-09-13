Тимченко станет почетным консулом Сербии в Петербурге – «РИА Новости»

Российский бизнесмен Геннадий Тимченко станет почетным консулом Сербии в Санкт-Петербурге, сообщил «РИА Новости» источник в сербском МИДе.

Ранее собеседник агентства рассказал, что консульство будет открыто 12 октября. Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать президент Сербии Томислав Николич.

«Почетным генеральным консулом назначен Геннадий Тимченко», - сказал источник.

Тимченко принадлежит частная инвестиционная группа Volga Group. Он контролирует часть акций «Новатэка», является членом совета директоров компании. Также Тимченко - председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), президент хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург), член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ).