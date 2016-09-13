В Германии задержаны трое подозреваемых в связях с ИГ

В Германии три человека задержаны по подозрению в связях с «Исламским государством» (запрещено в России). Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Die Welt, подозреваемые были задержаны в результате обысков в трех общежитиях для беженцев и нескольких квартирах в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. Также по итогам обысков силовики изъяли мобильные телефоны, информационные носители и документы.

Задержанным 17, 18 и 26 лет, все они граждане Сирии, утверждает Die Welt. По версии следствия, осенью 2015 г. они выехали из Сирии в Турцию, затем в Грецию и в ноябре прибыли в Германию, где подали заявки на получение убежища. Ранее Федеральное ведомство по охране конституции передало ведомству по уголовным делам информацию о том, что эти три человека могут быть джихадистами. Расследование в их отношении началось несколько месяцев назад. Для этого в полиции была создана специальная группа EG Galaxy, которая прослушивала телефоны подозреваемых и следила за ними. У Die Welt нет информации, что подозрения против задержанных подтвердились.