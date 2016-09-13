Песков прокомментировал арест начальника президентской авиации

Президент России Владимир Путин в курсе уголовного дела против гендиректора Специального летного отряда «Россия», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, он [президент] в курсе, естественно, ему было доложено. Есть действия и есть, скажем так, подозрения и обвинения следственных органов. Вместе с тем здесь главным принципом, естественно, остается то, что без решения суда признать кого-либо виновным нельзя. Но действительно, следственные действия выполняются и помещение его под домашний арест имеет место», – сказал Песков. Он также добавил, что следственные действия никак не влияют на обеспечение деятельности администрации президента.

Басманный суд Москвы 7 сентября по ходатайству следственных органов поместил под домашний арест до 6 ноября гендиректора Специального летного отряда «Россия» (СЛО «Россия») Ярослава Одинцева. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России.