Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против действующего главы МВД

Уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова возбуждено на основании обращения главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала 24. «Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от господина Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые. Все обращения в ГПУ имеют одинаковый процессуальный статус», - приводит его слова новостной портал 112.ua.

В отношении самого Центра противодействия коррупции сейчас также ведется уголовное разбирательство по факту розыска американского гранта на реформу ГПУ, которое Луценко обещал прекратить в ближайшее время. Шабунин в ответном комментарии заявил, что хотел бы увидеть соответствующие документы. Ранее Генпрокуратуре было разрешено провести в центре обыски, что было расценено как «банальный повод вмешаться и заблокировать работу общественной организации».

Шабунин заподозрил Авакова в том, что тот не сообщил о конфликте интересов в расследовании МВД относительно депутата Игоря Котвицкого, которого подозревают в выводе в оффшор $40 млн. В связи с этим Шабунин просил назначить служебное расследование деятельности Авакова. Сам министр ранее опровергал обвинения в свой адрес.