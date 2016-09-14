Топ-менеджер обувной сети объявлен в федаральный розыск – МВД

МВД объявило в федеральный розыск одного «из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой», - заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Он обвиняется в краже крупной суммы у одного из банков. На основании проверки сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «В настоящее время мужчина находится в федеральном розыске», — подчеркнула Волк. Расследование продолжается.

В конце мая РБК сообщал о возбуждении уголовного дела по итогам проверки «ЦентрОбуви». Проверить ритейлера МВД просил «Газпромбанк». В 2013-2014 гг. он открыл кредитную линию для ООО «Центро» и АО «ТД «Центробувь»» для финансирования их хозяйственной деятельности, писал «Коммерсантъ». Заемщики поручились друг за друга. Срок возврата кредитов истек в 2016 г. На апрель задолженность компаний оценивалась в 8,6 млрд руб. Следствие вслед за «Газпромбанком» заподозрило ритейлера в выводе средств. У банкиров сомнение вызывали 12 сделок.