Новый полпред президента объявил о создании Агентства развития Сибири

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», которая с 1990-х гг. объединяла руководителей исполнительной и законодательной власти регионов Сибири, в нынешнем виде не работает, заявил полпред президента в Сибирском федеральном округе, бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло. Как передает «Интерфакс», он сказал, что эта организация будет преобразована в Агентство развития Сибири. Оно объединит представителей научного, экспертного сообщества и займется обобщением и координацией инвестпроектов и стратегией развития регионов.

По словам Меняйло, стратегии развития есть у каждого региона Сибири, но «они не рабочие». Сопровождение инвестпроектов полпреда поможет избежать «перекосов» и излишней конкуренции между регионами, стать «проектным офисом» для всей Сибири, считает он.

Руководитель нового агентства будет назначен по согласованию с главами регионов Сибири, сейчас на этот пост рассматривается несколько кандидатур, сказал Меняйло.

Он также сообщил, что на должность заместителя полпреда, курирующего экономический блок, будет назначен главный федеральный инспектор по Новосибирской области Вадим Головко.