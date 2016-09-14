Навальный решил добиваться в Конституционном суде права судиться с президентом

Оппозиционер Алексей Навальный попросил Конституционный суд проверить отказ Тверского районного суда Москвы рассмотреть его иск к президенту Владимиру Путину о «бездействии в предотвращении конфликта интересов» при выделении $1,75 млрд из Фонда национального благосостояния проекту «Сибура» «Запсибнефтехим». Как пишет «Коммерсантъ», он просит признать неконституционной норму Кодекса административного судопроизводства (КАС; п. 1 ч. 1 ст. 128), которая позволяет судам не принимать административные иски, если они «должны рассматриваться и разрешаться в ином судебном порядке» (в рамках гражданского или уголовного судопроизводства, арбитражным судом). Навальный считает, что эта норма «не позволяет предъявить административное исковое заявление к президенту».

Жалоба оппозиционера передана на изучение судье-докладчику, затем КС может отклонить ее или принять к рассмотрению, пишет газета.

В феврале 2016 г. Тверской суд не принял к рассмотрению иск Навального к Путину, сославшись на то, что это заявление следует рассматривать в другом порядке. В определении суда говорится, что «никакие требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства, поскольку это являлось бы явным нарушением со стороны суда принципа разделения властей и неправомерным вмешательством в конституционно-правовую и иную деятельность президента как главы государства, обладающего неприкосновенностью» (цитата «Коммерсанта»).

По оценке оппозиционера, президент нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции». В октябре прошлого года Путин поручил осуществить софинансирование инвестиционного строительства Западно-Сибирского нефтехимического комбината из средств ФНБ в объеме $1,75 млрд. Навальный обратил внимание, что член совета директоров «Сибура» Кирилл Шамалов, по данным СМИ, может быть зятем Путина, мужем предполагаемой дочери президента Екатерины Тихоновой. По мнению Навального, Путин должен был заявить о конфликте интересов, выделяя эти средства. Он этого не сделал, следовательно нарушил права в том числе и Навального, поскольку выбранная схема финансирования проекта угрожает в будущем невыплатой пенсии, обеспечение которой зависит от ФНБ.

В жалобе в КС Навальный указывает, что КАС предусматривает лишь возможность обжалования в Верховном суде (ВС) актов президента, но «не устанавливает порядок обжалования его действий или бездействия, что является нарушением конституционного права граждан на судебную защиту их прав». Так как в законе о Верховном суде об этом ничего не говорится, такие иски, «учитывая остаточную подсудность», должны принимать райсуды, считает политик. Также он уверен, что неприкосновенность президента не должна защищать его от гражданско-правовых и административно-правовых исков.