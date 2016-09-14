В Туркмении увеличен срок полномочий и снято возрастное огрнаничение для президента

Парламент Туркмении принял новую конституцию государства, отменяющую возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны. Закон вступил в силу после того, как президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал его.

В прежней конституции от 2008 г. говорилось, что президентом Туркменистана мог быть избран гражданин не моложе 40 лет и не старше 70 лет. В новой конституции норма «не старше 70 лет» отсутствует. Кроме того, был увеличен срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Последний раз президентские выборы в Туркменистане проходили в феврале 2012 г., следующие должны состояться в феврале 2017 г.