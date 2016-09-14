Платини объявил об уходе с поста президента UEFA

Мишель Платини официально объявил об уходе с поста президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) во время внеочередного конгресса организации в Афинах, передает ТАСС.

«Это мое последнее выступление в качестве президента UEFA», - сказал он (цитата по ТАСС).

Cегодня станет известно имя нового президента UEFA. На пост претендуют два кандидата - Александер Чеферин и Михаэль ван Праг.

На данный момент они руководят футбольными организациями Словении и Нидерландов соответственно.

Сейчас обязанности президента UEFA исполняет Анхель Мария Вийяр. Он занял эту должность после того, как Мишеля Платини отстранили из-за обвинений в коррупции.