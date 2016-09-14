Билеты на «Аэроэкспресс» будут продаваться через интернет только по удостоверению личности

С 15 сентября при покупке билетов на «Аэроэкспресса» через сайт компании или мобильное приложение придется указывать паспортные данные, в частности фамилию, имя, отчество и номер документа, удостоверяющего личность. Это может быть общегражданский или дипломатический паспорт, военный билет, паспорт моряка, для детей - свидетельство о рождении, для иностранных граждан - ID или загранпаспорт.

Это ТАСС сказал представитель компании. Он сослался на приказ Минтранса «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом». Эти меры нацелены на повышение безопасности пассажиров, добавил представитель «Аэроэкспресса».

При покупке билета в кассах компании или через билетопечатающий автомат вводить персональные данные не нужно.

«Аэроэкспресс» обещает обрабатывать персональные данные пассажиров в строгом соответствии с действующим законодательством и с соблюдением необходимых организационно-технических мер защиты данных.