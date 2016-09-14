WWF России назвал причину масштабных наводнений в Приморье

Бесконтрольные вырубки в защитных лесах Приморья стали одной из причин разрушительных последствий от прохождения тайфуна «Лайонрок» в регионе, считают в Амурском филиале WWF России. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз филиала. Ведущий координатор лесных проектов организации Евгения Лепешкина считает сложившееся в регионе отношение к защитным лесам бесхозяйственным, «а иногда и просто преступным». Она напомнила, то от таких лесов «зависит не только сохранение биоразнообразия, но и гидрологический режим рек».

В последние годы широкомасштабные рубки, в том числе и в защитных лесах, велись именно в районах, наиболее пострадавших от последствий стихии - Кавалеровский, Чугуевский, Дальнереченский, отмечает эколог.

«Исследование 2013 года показало превышение объемов ликвидной древесины над объемами разрешенной к заготовке от двух до четырех раз. Таким образом, растущего, удерживающего воду леса становится все меньше в Приморье», - говорится в сообщении.

С 2008 по 2014 гг. площадь защитных лесов, переданных в аренду лесозаготовителям, постоянно увеличивалась и уже достигала более 30% всех защитных лесов края. Фактический рост лесозаготок за этот период вырос в 7,5 раз по дубу, в 10 раз по ясеню. По данным таможни, в 20 раз увеличился экспорт липы. В WWF России считают, что пора запретить передачу защитных лесов лесозаготовителям и запретить назначение рубок ухода в спелых и перестойных насаждениях в защитных лесах. Только это сможет предотвратить негативные последствия еще более широкого масштаба.

Тайфун «Лайонрок» принес в Приморье в начале сентября трехмесячную норму осадков. В крае введен режим ЧС Федерального уровня. В зоне наводнения оказались почти 9000 человек, было подтоплено более 3000 домов.