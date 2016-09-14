Уполномоченная по правам человека предложила ввести ответственность за уголовный проступок

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова предложила ввести в Уголовный кодекс новый вид ответственности - уголовный проступок. Это сообщает агентство «Москва».

«Сегодня у нас нет переходного состояния от административного правонарушения к уголовному, то есть две стадии общественной опасности: одна уголовно наказуемая, которая порождает судимость даже за преступления небольшой и средней тяжести, и это нарушения общественного порядка, общественной безопасности, влечет административную ответственность. Мне кажется, что эта ситуация заслуживает разработки нового законопроекта об уголовном проступке, - сказала омбудсмен. - То есть таком деянии, которое выше по своей степени опасности административного правонарушения, но ниже уголовно-наказуемого, порождающего судимость. То есть человек несет ответственность за уголовный проступок, но судимость как последствие такого наказания не преследует его по жизни, что может сделать его быстрее адаптируемым к жизни после исполнения наказания по уголовному проступку».

В аппарат омбудсмена часто обращаются граждане, которые нуждаются в ресоциализации после освобождения из мест лишения свободы, рассказала Москалькова. По ее словам, проблема стоит остро по всей стране и порождает вторую проблему, связанную с судимостью.

К уголовным проступкам она предварительно предлагает отнести такие преступления небольшой тяжести, как мелкое хулиганство или кража, наказание за которые не превышает трех лет лишения свободы.

Москалькова отметила, что такие положения есть в законодательстве западных стран и государств СНГ, например Казахстана.

В УК Казахстана понятие «уголовный проступок» введено с 2015 г. Уголовным проступком признается совершенное виновно деяние, не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству. За уголовный проступок не предусматривается ни судимость, ни лишение свободы. Максимальное наказание за уголовный проступок в УК Казахстана - арест.